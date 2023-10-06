Минсельхоз отчитался о сборе более 133,5 млн тонн зерна

По данным ведомства, это на 15 млн тонн ниже показателя за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские аграрии на 5 октября 2023 года собрали более 133,5 млн тонн зерна, что на 15 млн тонн ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах Минсельхоза России, представленных на российской агропромышленный выставке "Золотая осень 2023".

Пшеницы собрано 93,8 млн тонн, что на 13 млн тонн ниже показателя на аналогичную дату 2022 года. Ячменя аграрии собрали 22 млн тонн, подсолнечника - 9,9 млн тонн, рапса - 3,9 млн тонн, сои - 3,6 млн тонн.

Кроме того, российские аграрии по состоянию на 5 октября собрали 6,2 млн тонн картофеля и 3,5 млн тонн овощей.

Ранее Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 млн тонн, из них пшеницы 78 млн тонн. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в 2023 году будет собран урожай зерновых в размере 130 млн тонн. Позже глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил, что российские аграрии уже собрали более 123 млн тонн зерна, при этом прогноз по сбору зерна в 130 млн тонн точно будет выполнен.

В четверг Патрушев заявил, что сбор зерна в России в 2023 году может достигнуть 135 млн тонн в чистом весе, из которых 90 млн тонн пшеницы.