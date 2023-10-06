В Дагестане объем туристических услуг в 2023 году побил прошлогодний рекорд

В настоящее время в регионе работают 49 туроператоров, 46 турагентств, 90 квалифицированых экскурсоводов

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Объем оказанных туристических услуг в Дагестане за 7 месяцев 2023 года превысил показатели всего прошлого года почти на 15%. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов, выступая на туристическом форуме "Чегем-2023".

"Объем услуг за январь - июль в 2023 году составил 9 млрд 121 млн рублей, что на 1 млн 170 млн больше, чем за весь 2022 год", - сказал министр.

По словам Мерданова, в регионе также фиксируют рост турпоездок и авиаперевозок. Министр отмечает, что рост показателей связан в том числе с "легализацией" туристической сферы. В настоящее время в регионе осуществляют деятельность 49 туроператоров, 46 турагентств, 90 квалифицированых экскурсоводов.

"По данным "Росстата", турпоездки в республику увеличились в семь раз по сравнению с прошлым годом, но не нужно пугаться, потому что это не фактическое увеличение турпоездок. Мы большую работу проводим с надзорными органами в части легализации. Также Дагестан расширил перечень гостиниц, большое количество гостиниц классифицировал, которые подлежат статистике, этим вызвана такая цифра", - добавил Мерданов.

Межрегиональный туристический форум "Чегем-2023" проходит в КБР 6-8 октября. На его полях обсудят вопросы развития туристической отрасли на территории СКФО. Организаторами мероприятия выступают Минкурортов и туризма КБР, глэмпинг O2kislorod, парадром "Флай Чегем". Форум проводится при поддержке комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Минэкономразвития РФ, Минприроды КБР, института развития "Кавказ.РФ", "Деловой России", ТПП РФ, Общенационального союза индустрии гостеприимства.