Более 260 компаний из новых субъектов рассчитывают войти в СЭЗ

Для работы с потенциальными участниками свободной экономической зоны Фонд развития территорий открыл офисы консультационно-методической поддержки в Донецке, Луганске и Мелитополе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 260 компаний, действующих в новых субъектах РФ, зарегистрировались на инвестиционном портале свободной экономической зоны (СЭЗ), рассчитывая стать ее резидентами. Об этом сообщила директор Фонда развития территорий Наталия Еременко.

"По состоянию на сегодняшний день участниками СЭЗ стали 20 компаний, в том числе на территории Донецкой Народной Республики - 9 участников, в Луганской Народной Республике - 10, в Запорожской области - 1 участник. Для того чтобы оперативно информировать о СЭЗ потенциальных инвесторов и взаимодействовать с ними по вопросам получения статуса участника, ФРТ [Фонд развития территорий] создал инвестиционный портал СЭЗ. На сегодняшний день там зарегистрировались уже 265 компаний и предприятий", - цитирует Еременко Фонд развития территорий в Telegram-канале.

Сообщается, что для работы с потенциальными участниками СЭЗ Фонд развития территорий открыл офисы консультационно-методической поддержки в Донецке, Луганске и Мелитополе.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня, когда соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской деятельности, который включает в себя налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы и ряд иных мер поддержки бизнеса.