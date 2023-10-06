В Малайзии запустили первую частную сеть 5G

Как сообщила газета The Star, ее уже используют на регазификационном терминале в городе Малакка

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Малайзийская нефтегазовая корпорация Petronas запустила первую частную сеть 5G в стране. Об этом сообщила газета The Star.

"Когда мы вступаем на путь преобразований, крайне важно признать важную роль передовых технологий. Быстрое подключение 5G, низкая задержка и способность обрабатывать огромные потоки данных позволят нашим отраслям внедрять инновации, конкурировать и преуспевать в глобальном масштабе", - приводит газета слова заместителя премьер-министра Малайзии Фадиллы Юсофа.

Как отмечает издание, сеть уже используется на регазификационном терминале в городе Малакка. По состоянию на сентябрь покрытие коммерческой сети 5G в населенных районах Малайзии составляет 70,2%. В планах достижение показателя в 80% к концу года, сообщает газета.