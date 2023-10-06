Новак: возврат к прежним объемам демпфера сократит экспортный диспаритет на рынке топлива

По словам вице-премьера, "это очень важная системная мера для всего рынка, для потребителей, для нефтяных компаний"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Возвращение к прежним параметрам демпфера поможет сократить экспортный диспаритет на топливном рынке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".

"Это даст возможность создать экономические стимулы для поставок на внутренний рынок дизельного топлива, автомобильного бензина, и сократить экспортный диспаритет, который складывался. Это очень важная системная мера для всего рынка, для потребителей, для нефтяных компаний", - сказал он.

Правительство России 6 октября утвердило новые системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября.

Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что данная мера будет работать до конца этого года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина пятого класса на биржевых торгах с 13% до 15% от общего объема производства, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, сказано в постановлении (то есть с 6 ноября).

РФ с 21 сентября ввела временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. По оценке кабмина, эта мера позволит пресечь "серый" экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен.