Yandex Go ведет переговоры о регистрации в Узбекистане

В компании сообщили о контактах с налоговым комитетом республики по теме локализации и совместном совершенствовании рыночной практики

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сервис Yandex Go ведет переговоры с Государственным налоговым комитетом Узбекистана, который ранее потребовал от компании зарегистрироваться в стране в качестве налогового резидента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Yandex Go.

"Yandex Go работает в Узбекистане в штатном режиме и продолжит это делать. Мы находимся в диалоге с налоговым комитетом по теме локализации и совместно занимаемся совершенствованием рыночной практики", - отметили в компании.

Также, по требованию ведомства, сервис обязан обеспечить "интеграцию с системой налоговых органов" и предоставлять клиентам автоматически формируемые фискальные чеки.

В Yandex Go в свою очередь подчеркнули, что фискальные чеки в онлайн-сервисах заказа поездок - это новый для рынка и трудоемкий процесс с точки зрения интеграции. "Мы - первая платформа в стране, которая начала сотрудничать с Государственным налоговым комитетом по этому направлению", - добавили в пресс-службе.