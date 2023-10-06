6 октября, 15:18,
обновлено 6 октября, 15:43

Россия и Узбекистан договорились о расширении сотрудничества по поставкам нефти

Кроме того, министры транспорта двух стран Виталий Савельев и Илхом Махкамов подписали межправсоглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министры энергетики РФ и Узбекистана Николай Шульгинов и Журабек Мирзамахмудов подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Кроме того, министры транспорта РФ и Узбекистана Виталий Савельев и Илхом Махкамов подписали межправсоглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

В апреле начальник главного управления Минэнерго Узбекистана Атхамжон Убайдуллаев заявлял, что Узбекистан достиг договоренности с "Газпром нефтью" о поставке в 2023 году 300 тыс. тонн нефти. По его словам, Узбекистан постоянно сотрудничает с российскими партнерами в нефтегазовой сфере, и более 30% нефтегазовых компаний Узбекистана созданы с участием российского капитала. 

Теги:
УзбекистанРоссияШульгинов, Николай ГригорьевичСавельев, Виталий Геннадьевич
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