Россия и Узбекистан договорились о расширении сотрудничества по поставкам нефти

Кроме того, министры транспорта РФ и Узбекистана Виталий Савельев и Илхом Махкамов подписали межправсоглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министры энергетики РФ и Узбекистана Николай Шульгинов и Журабек Мирзамахмудов подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Кроме того, министры транспорта РФ и Узбекистана Виталий Савельев и Илхом Махкамов подписали межправсоглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

В апреле начальник главного управления Минэнерго Узбекистана Атхамжон Убайдуллаев заявлял, что Узбекистан достиг договоренности с "Газпром нефтью" о поставке в 2023 году 300 тыс. тонн нефти. По его словам, Узбекистан постоянно сотрудничает с российскими партнерами в нефтегазовой сфере, и более 30% нефтегазовых компаний Узбекистана созданы с участием российского капитала.