Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в январе - сентябре выросли на 26%

Они составили 14,158 трлн рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе - сентябре 2023 года составили 14,158 трлн рублей, что на 26% выше, чем годом ранее, сообщается на сайте Минфина.

"Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области, в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - говорится в сообщении министерства.

В Минфине отметили, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января - сентября 2023 года свидетельствуют о значительном превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.