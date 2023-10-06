Минэнерго поддержало исключение электроэнергии из-под действия экспортных пошлин

"Интер РАО" ранее сообщала о планах обратиться в правительство с соответствующей просьбой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ поддерживает предложение "Интер РАО" исключить электроэнергию из-под действия экспортных пошлин, сообщил журналистам глава ведомства Николай Шульгинов.

"Компания сперва обратилась к нам. Мы такое обращение к правительству поддерживаем. Дальше "Интер РАО" договаривается с партнерами самостоятельно об увеличении цен на экспортные поставки. С Монголией, например, уже договорились. С Китаем - в процессе", - сказал он.

Ранее "Интер РАО" сообщала о планах обратиться в правительство с просьбой исключить электроэнергию из-под действия экспортных пошлин из-за низкой рентабельности поставок.

Официальный представитель "Интер РАО" Александра Панина сообщала, что компания направила своим контрагентам предложение пересмотреть цену поставок электроэнергии в сторону ее повышения на 7% на фоне введения экспортных пошлин. В случае, если цены не пересмотрят, компания допустила ограничение поставок или их полное прекращение. Переговоры с Китаем по вопросу повышения цены сейчас продолжаются, компания уже приступила к частичным ограничениям поставок в этом направлении. В то же время "Интер РАО" удалось договориться о повышении цен с Монголией, поставки в этом направлении продолжаются.

Панина отмечала, что рентабельность поставок "Интер РАО" в Китай составляет 5%, еще меньшая рентабельность у поставок в Монголию. По ее словам, если контрагенты согласятся на повышение цены с октября, это будет учтено в договорах, в случае снижения пошлин цену снизят. Если контрагенты компании не согласятся на новые условия, то по договору компания вправе снижать объемы поставок до нуля.

По итогам 2022 года поставки электроэнергии в Китай достигли рекордных 4,7 млрд кВт⋅ч.

Об экспортных пошлинах

Правительство России ввело гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Они начали действовать с 1 октября и привязаны к курсу рубля. Под действие пошлин подпадает и электроэнергия.

Мера будет действовать до конца 2024 года.

Размер пошлин варьируется от 0% до 10% для разных товаров. В основном пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, а при 80 рублях за $1 и ниже она будет нулевой.