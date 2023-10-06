Квоту на экспорт минеральных удобрений могут увеличить до 18,5 млн тонн

Квота будет действовать с 1 июня по 30 ноября, следует из проекта постановления правительства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Квота на экспорт минеральных удобрений может быть увеличена до 18,5 млн тонн. Это следует из проекта постановления правительства, которое опубликовал Минпромторг.

"Установить с 1 июня по 30 ноября 2023 г. включительно количественное ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, минеральных удобрений в объеме 18 538 837 тонн", - отмечается в документе.

Россия с 1 января ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения и продлила квоты на зарубежные поставки. Пошлина составит 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за тонну. Поставки ниже этой цены пошлиной не облагаются. Пошлина действует до конца года.

Также в РФ действуют до декабря квоты на вывоз из страны минеральных удобрений в объеме 16,3 млн тонн.