7 октября, 07:34

Кабмин выделил более 632 млн рублей на создание решений для операторов связи

Субсидия, источником которой станет резервный фонд правительства, пойдет на возмещение затрат, связанных с формированием научно-технических заделов по этому направлению

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. На создание решений для операторов связи на базе OpenRAN будет дополнительно направлено более 632 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на подписанное распоряжение.

"Работа ведется в рамках дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи" до 2030 года. Одно из ее направлений предусматривает разработку оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса", - говорится в сообщении.

Субсидия, источником которой станет резервный фонд правительства, пойдет на возмещение затрат, связанных с формированием научно-технических заделов по этому направлению. 

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