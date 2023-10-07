В Турции заявили о поломке следующего на Украину сухогруза в проливе Дарданеллы

По информации береговой охраны страны, у судна вышел из строя двигатель

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Двигатель вышел из строя в проливе Дарданеллы у следующего из Грецию на Украину сухогруза Mitsos, береговая охрана Турции отбуксировала судно к морской стоянке в районе Бозджаада. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

"У 195-метрового сухогруза Mitsos, следующего из Греции на Украину, при прохождении пролива Дарданеллы вышел из строя двигатель. В сопровождении нашего капитана-лоцмана и с помощью буксира судно было отбуксировано на якорную стоянку в районе Бозджаада", - говорится в сообщении.

Ранее береговая охрана Турции сообщала, что в ночь на субботу пролив Босфор перекрывался на несколько часов в связи с выходом из строя двигателя у танкера Diadema, следовавшего из Румынии в Гибралтар.