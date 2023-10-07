7 октября, 11:10

Судоходство в портах Балтийска и Усть-Луги закрыли из-за шторма

Нарушен график движения судов на морской линии в Калининград, сообщили в компании "Оборонлогистика"

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Судоходство в портах Балтийска Калининградской области, Усть-Луга и Санкт-Петербурга закрыто из-за шторма в Балтийском море и Финском заливе. Нарушен график движения судов на морской линии в Калининград, сообщается в официальном Telegram-канале компании "Оборонлогистика", осуществляющей морские перевозки грузов в Калининградскую область.

"Судоходство в портах Усть-Луга, Санкт-Петербург и Балтийск закрыто. Суда пережидают непогоду у причалов в портах, либо в местах укрытий на рейде", - говорится в сообщении.

Тяжелые погодные условия на Балтике, спровоцированные мощным циклоном, нарушили график работы морских линий Усть-Луга - Балтийск и Санкт-Петербург - Калининград, отмечается в сообщении.

По информации диспетчерской службы "Оборонлогистики", штормовая погода в Балтийском море и Финском заливе сохранится до 9 октября. "Высота волн ожидается более 4,5 м и порывы ветра до 30 м/с", - отмечается в сообщении.

Период тяжелой навигации, связанный со штормами в Балтийском море, обычно начинается с ноября. 

Теги:
РоссияЛенинградская областьКалининградская область
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