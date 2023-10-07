В России запустят вторую очередь IT-платформы для инвесторов в 2025 году

В кабмине отметили, что в составе второй очереди начнут работать сервисы, обеспечивающие сводную и аналитическую информацию о компаниях, реализующих проекты

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует с 1 июня 2025 года запустить опытную эксплуатацию второй очереди государственной информационной системы (ГИС) "Капиталовложения", которая служит цифровой платформой для реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщается на сайте кабмина со ссылкой на постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Запуск второй очереди системы позволит вести мониторинг исполнения условий СЗПК и условий реализации инвестиционных проектов, вести электронный реестр соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Кроме того, в составе второй очереди начнут работать сервисы, обеспечивающие сводную и аналитическую информацию о компаниях, реализующих проекты. Также там появится информация о текущем состоянии реализации инвестиционных проектов, получаемая от различных профильных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию второй очереди ГИС намечен на 1 января 2026 года.

Информационную систему разрабатывает Федеральная налоговая служба. Функциональным заказчиком выступает Минэкономразвития России. В перспективе государственная информационная система должна стать единым решением для привлечения частных капиталов в новые инвестиционные проекты, навигатором мер господдержки для бизнеса.

Эксплуатация первой очереди системы началась с 1 июля 2023 года. Проект курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.