РЭЦ и Минэк Абхазии подписали меморандум об укреплении экономических отношений

Глава ведомства Кристина Озган выразила уверенность, что "меморандум даст начало новому этапу сотрудничества" между абхазской и российской сторонами

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве, в субботу в его присутствии Российский экспортный центр (РЭЦ) и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба президента.

"В ходе рабочего визита в Москву президент посетил Российский экспортный центр, где состоялась встреча с генеральным директором центра Вероникой Никишиной. В этот же день Российский экспортный центр и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии. Свои подписи под документом поставили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган", - говорится в сообщении.

"Мы видим взаимный интерес бизнеса России и Абхазии и настроены на эффективное сотрудничество над такими значимыми направлениями, как развитие агропромышленного комплекса, улучшение городской среды и модернизация транспортной инфраструктуры в республике. Российские компании готовы участвовать в этих проектах, а Группа РЭЦ - сопровождать их и поддерживать всеми инструментами, которые у нас есть", - подчеркнула Никишина.

"Россия остается для Абхазии партнером номер один, но, безусловно, потенциал нашего сотрудничества еще предстоит раскрывать. Уверен, более тесное взаимодействие с Российским экспортным центром позволит укрепить торгово-экономические отношения между нашими странами и поможет бизнесу найти новые точки соприкосновения и взаимовыгодные партнерства", - отметил Бжания.

Озган выразила уверенность, что "меморандум даст начало новому этапу сотрудничества между Абхазией и Россией" и эти договоренности "позволят оказать всестороннюю поддержку компаниям обеих стран для достижения конкретных результатов".