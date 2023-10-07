Токаев: поставки газа из РФ в Узбекистан помогут модернизации инфраструктуры Казахстана

Также они позволят удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 млрд куб. м в год, добавил казахстанский лидер

НОВО-ОГАРЕВО, 7 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поставки российского газа в Узбекистан будут способствовать модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана.

"Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 млрд куб. м в год", - сказал Токаев на торжественной церемонии запуска транзита российского газа в Узбекистан с участием президента РФ Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По его словам, проект также придаст мощный импульс промышленному развитию стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан. "Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории", - пояснил президент Казахстана.

Он особо отметил роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности в Центральной Азии.