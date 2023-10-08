Путин заявил, что разнообразие кухонь в регионах будет способствовать развитию агротуризма

Президент России отметил, что страна богата многообразием гастрономических традиций

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Разнообразие кухонь и гастрономических традиций в регионах РФ будет способствовать развитию агротуризма, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Россия богата многообразием национальных кухонь и гастрономических традиций. Практически в каждом регионе можно найти что-то свое, особенное и неповторимое, то, что сделано с душой и любовью местных производителей. Это мощный фактор для развития агротуризма, когда можно посетить фермы, частные сыроварни или винодельни, посмотреть, как живут и трудятся наши аграрии", - сказал глава государства.