Энергодар остался без электричества из-за аварии

Ведутся ремонтные работы

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Энергодар и ряд других населенных пунктов Запорожской области остались без электричества из-за аварии на подстанции. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"В связи с аварией на подстанции "Таврия" без электроэнергии остались город Энергодар и ряд других населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы уже ведутся, электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она перешла под контроль российских сил в конце февраля 2022-го, в начале октября того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе объектов станции в собственность Российской Федерации. Сейчас работа АЭС почти полностью приостановлена - ни один из ее реакторов не работает на полную мощность. Подразделения украинской армии периодически совершают атаки как на жилые районы Энергодара, так и на территорию атомной станции.