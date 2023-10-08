Кабмин направит более 392,5 млрд рублей на реставрацию зданий в усадьбе Высокое

Как сообщили в правительстве РФ, в ремонте и реставрации нуждаются пять зданий, построенных более 160 лет назад

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит более 392,5 млн рублей на реставрацию нескольких зданий на территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое" в Смоленской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В Новодугинском районе Смоленской области планируется отреставрировать несколько зданий на территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое". Распоряжение о выделении на эти цели более 392,5 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ремонте и реставрации нуждаются пять зданий, построенных более 160 лет назад: Конный завод, Дом управляющего, Дом молочниц, Пожарная каланча и Прачечная. Все работы планируется завершить до конца 2023 года.

"Предполагается, что в отреставрированных помещениях будут жить и учиться студенты колледжа, входящего в состав областного лицея-интерната "Феникс". В обновленных зданиях усадьбы Высокое они получат свою первую профессию. Кроме того, здесь разместится служебное жилье для преподавателей колледжа", - уточняется в сообщении.

Средства будут выделены в рамках государственной программы "Развитие образования".