Сенатор РФ заявил, что понимание проекта газового хаба у Москвы и Анкары неодинаковое

По убеждению Андрея Климова, партийные деятели при обсуждении подобных вопросов "не должны заменять органы исполнительной власти, компании, технических экспертов"

АНКАРА, 8 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. У России и Турции несколько разное понимание проекта газового хаба, который предполагается построить на северо-западе Турции. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил в беседе с российскими журналистами заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, посещающий Турцию.

"Что касается газового хаба, есть два базовых понимания того, что это такое. Понимание Москвы и понимание Анкары. Оно неодинаковое. Это не взаимоисключающие вещи [позиции], но это те вещи, которые необходимо многосторонне обсуждать", - сказал он.

По его убеждению, партийные деятели при обсуждении подобных вопросов "не должны заменять органы исполнительной власти, компании, технических экспертов". Также "важно, чтобы эти темы не нарушили общую атмосферу между государствами", указал он.

"Мы с Турцией практически все обсуждаем. И поскольку мы очень хорошо знакомы, мы не обсуждаем того, что помешает нашей дальнейшей совместной работе. А о том, где перспективы есть, мы говорим", - отметил Климов.

Продолжая тему актуальных российско-турецких инициатив, он привел в пример сложную ситуацию, произошедшую в прошлом с проектом России и другого государства, которое не назвал. По его словам, Россия пыталась договориться с другой страной о крупном совместном проекте, который в итоге не был реализован. Причиной он назвал то, что проект в случае реализации мог вызвать политическую дестабилизацию, как считали в правящих кругах той страны. В итоге, по его словам, проект был свернут и были найдены иные варианты успешного сотрудничества.

О газовом хабе

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и других поставщиков.

Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, Путин сообщил, что "Газпром" передал госкомпании Botas проект дорожной карты по реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.