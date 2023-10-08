Саудовская Аравия начнет испытания первого в регионе поезда на водороде

Они продлятся несколько месяцев

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия на следующей неделе приступит к испытаниям первого в регионе поезда на водородном топливе. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, выступая на открытии Региональной климатической недели для стран Ближнего Востока и Северной Африки.

"Мы выведем на внутренний рынок наш надежный, прозрачный и адаптируемый механизм. <...> Это будет первый на Ближнем Востоке водородный поезд, испытания которого начнутся на следующей неделе и продлятся несколько месяцев", - сказал министр.

Водородный поезд использует силовую установку на топливных элементах. В ней водород вступает в химическую реакцию с кислородом, а преобразованная энергия питает электрические двигатели локомотива. В атмосферу выбрасывается только безвредный для окружающей среды водяной пар.

Региональная климатическая неделя для стран Ближнего Востока и Северной Африки проходит с 8 по 12 октября в Эр-Рияде. Мероприятие организовано при сотрудничестве и координации с секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата.