В ОАЭ возложили ответственность за обеспечение энергоперехода на производителей нефти

Министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи заявил, что они должны создать надлежащие условия в этих целях

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Крупнейшие производители нефти несут ответственность перед миром за создание надлежащих условий для обеспечения энергетического перехода. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на Региональной климатической неделе для стран Ближнего Востока и Северной Африки.

"Мы трое, присутствующие здесь в качестве крупнейших производителей углеводородов (министр энергетики Саудовской Аравии, министр энергетики ОАЭ, министр нефти Ирака - прим. ТАСС), несем ответственность перед миром за предоставление во время переходного периода достаточного количества энергоресурсов, чтобы обеспечить переход [к зеленой энергетике] по ответственной цене", - сказал он.

Региональная климатическая неделя для стран Ближнего Востока и Северной Африки проходит с 8 по 12 октября в Эр-Рияде. Мероприятие организовано при сотрудничестве и координации с секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата.