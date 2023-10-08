Он, в частности, предполагает организацию производства и поставок чистого водорода

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Индия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики, который, в частности, предполагает организацию производства и поставок чистого водорода.

Как сообщило Саудовское агентство печати, меморандум направлен на создание условий для совместного производства чистого водорода, реализацию проектов в области возобновляемой энергетики, а также обмена электроэнергией в часы пик и при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, стороны договорились наладить эффективные цепочки поставок материалов, используемых в производстве чистого водорода.

Документ подписали министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман и его индийский коллега Радж Кумар Сингх на полях стартовавшей в Эр-Рияде Региональной климатической недели для стран Ближнего Востока и Северной Африки.