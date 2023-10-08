В Финляндии начали расследование причины предполагаемой утечки из газопровода

По информации Gasgrid, утечку удалось остановить

СТОКГОЛЬМ, 8 октября. /ТАСС/. Финляндия расследует предполагаемую утечку газа на подводном трубопроводе между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании - оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid.

"Gasgrid Finland и Elering готовят операцию по расследованию причины предполагаемой утечки и определению места возможной утечки. <...> Операции по проверке и ремонту газотранспортных трубопроводов требуют тщательного планирования и соблюдения процедур выдачи разрешений. Необходимые предварительные меры были начаты, а фактические меры по проверке могут быть проведены в ближайшее время. Скорее всего, потребуется по крайней мере несколько дней, чтобы приступить к осмотру самой трубы. Если окажется, что необычное падение давления, наблюдавшееся утром 8 октября в трубопроводе Balticconnector, вызвано утечкой, вызвавшей повреждение трубы, ремонтные работы могут занять по меньшей мере несколько месяцев, в зависимости от характера повреждения", - говорится в сообщении оператора газотранспортной системы.

Ранее работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Отмечается, что утечку удалось остановить. Поставки газа сейчас осуществляются через плавучий терминал СПГ в финском порту Инкоо.