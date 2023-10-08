Ирак заявил о готовности ежегодно импортировать 10 млрд куб. м газа из Туркмении

Стороны подробно обсудили правовые, коммерческие, финансовые, организационные условия будущей совместной деятельности в газовой отрасли

АШХАБАД, 8 октября. /ТАСС/. Ирак заинтересован в своповых поставках туркменского газа через территорию Ирана в ежегодном объеме 10 млрд куб. м. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Как пишет агентство, делегация во главе с государственным министром - председателем государственного концерна "Туркменгаз" Максатом Бабаевым с 5 по 8 октября 2023 года находилась с рабочим визитом в Багдаде. Государственные энергетические структуры Туркмении и Ирака подписали меморандум о поставках туркменского газа.

Отмечается, что иракские партнеры выразили заинтересованность в поставках газа из Туркмении в Ирак по схеме своп через территорию Ирана. При этом иракская сторона будет готова ежегодно принимать туркменский природный газ в объеме около 10 млрд куб. м. Стороны подробно обсудили правовые, коммерческие, финансовые, организационные условия будущей совместной деятельности в газовой отрасли.

Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. В настоящее время крупнейшим потребителем туркменского природного газа является Китай.