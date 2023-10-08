8 октября, 18:41,
обновлено 8 октября, 19:16

Страны Персидского залива заявили о готовности к дополнительным мерам на рынке нефти

Министры энергетики Ирака, Бахрейна, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии также подтвердили приверженность решению о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года

ДУБАЙ, 8 октября. /ТАСС/. Министры энергетики Ирака и пяти стран Персидского залива - Бахрейна, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии - провели встречу на полях Региональной климатической недели для стран Ближнего Востока и Северной Африки, которая проходит в Эр-Рияде.

Как сообщает Саудовское агентство печати, министры "подтвердили готовность в любое время принять дополнительные меры по поддержанию стабильности рынка нефти в рамках постоянных усилий участников соглашения ОПЕК+".

В сообщении агентства также отмечается, что главы ведомств проанализировали текущую ситуацию на мировом рынке и договорились продолжить консультации с другими странами - производителями нефти через механизмы ОПЕК+. Кроме того, участники встречи подтвердили приверженность решению о добровольном сокращении добычи нефти до конца 2024 года.

Несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с мая 2023 года и до конца 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн баррелей в сутки (б/ с). Кроме того, Россия и Саудовская Аравия заявили о продолжении реализации дополнительных мер для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия до конца 2023 года будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/ с. Россия продолжит снижение поставок нефти на 300 тыс. б/ с. 

Теги:
БахрейнИракКувейтОманОАЭСаудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация