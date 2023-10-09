В Стокгольме объявят лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет при Королевской академии наук назовет в понедельник имя лауреата премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2023 год. Награда, учрежденная в 1968 году по случаю 30-летия этого финансового института, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, формально не может считаться нобелевской, поскольку шведский химик, изобретатель и филантроп не упоминал экономистов в своем завещании 1895 года.

Потомки основателя премии не поддерживают данную номинацию. Она, по мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, не отвечает духу и букве завещания химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о нелюбви к экономистам. Глава "Общества семьи Нобелей" Томас Тюден полагает, что вручать эту награду следует отдельно от номинаций, перечисленных в завещании.

В прошлом году премию по экономике получили бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также два американских исследователя Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг за "исследования банков и финансовых кризисов". Лауреаты "существенно улучшили понимание роли банков в экономике, особенно в период финансовых кризисов, и в регулировании финансовых рынков", пояснил Нобелевский комитет. Особо значимым аспектом их исследований стал ответ на вопрос, почему так важно не допускать краха банков.

Вероятные претенденты

Список претендентов на эту награду держится в тайне - они сами не знают о том, что их номинировали. Критерии отбора лауреатов не разглашаются.

По оценке американской компании Clarivate, основанной на рейтинге цитируемости исследователей, премию по экономике может получить директор отдела анализа возможностей Гарвардского университета Радж Четти "за понимание факторов, определяющих экономические возможности, и определение политики повышения социальной мобильности". В числе возможных претендентов называют Эдварда Глезера из Гарвардского университета "за глубокий анализ и понимание городской экономики и города как двигателя роста". В перечень входят представители Парижской школы экономики Томас Пикетти и Габриэль Цукман, а также профессор Калифорнийского университета Эммануэль Саез "за исследования неравенства доходов и богатства и его последствий".

Шведские эксперты неизменно подчеркивают, что угадать имя победителя в этой номинации особенно сложно, так как в мире насчитывается не менее 250 достойных претендентов. В своих прогнозах шведы не первый год называют нескольких женщин: специалиста в области гендерного экономического неравенства из Гарвардского университета Клаудию Голдин, американку Сьюзан Эйти, изучающую процесс принятия решений в турбулентные времена, и их соотечественницу Энн Крюгер, описывающую рентоориентированное поведение и его последствия. Также, по мнению экспертов, достойны премии бельгийка Марианна Бертран (расовая и гендерная дискриминация на рынке труда) и канадско-американская исследователь Джанет Карри (влияние государственной политики по борьбе с бедностью на здоровье и благополучие детей).

Кто номинирует и побеждает

Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. Эти имена не разглашают в течение 50 лет. Выдвигать претендентов могут члены Шведской королевской академии наук и Нобелевского комитета по экономике, лауреаты премии прежних лет, профессора профильных дисциплин университетов и вузов Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, заведующие кафедрами экономики по меньшей мере шести университетов или институтов, а также другие ученые, от которых академия сочтет нужным принять предложения.

Чаще всего премию Госбанка Швеции присуждали американцам. Пока самым молодым лауреатом (и одной из двух женщин) является Эстер Дюфло, которая получила премию в 46 лет. Старейшим обладателем награды в 2007 году в возрасте 90 лет стал американец Леонид Гурвич.

В 1975 году премию присвоили советскому математику и экономисту Леониду Канторовичу (1912-1986) "за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов". В 1971 году награду получил родившийся в Российской империи американский экономист Саймон Кузнец (1901-1985), в 1973 году - Василий Леонтьев (1905-1999), также родившийся в Российской империи и позже эмигрировавший в США.

Вручение премии

Нобелевскую премию с 1901 года вручали 616 раз. Лауреатами стали 989 человек и организаций, из них в области экономики были отмечены 92 ученых.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Церемония пройдет в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году увеличился на 1 млн крон ($91 577) по сравнению с прошлым годом и составит 11 млн крон ($1 007 344). Как объявил в сентябре Нобелевский фонд, на конец 2022 года рыночная стоимость его общего инвестированного капитала составила 5 799 млн крон (более $531 млн), и "фонд решил увеличить сумму премии, поскольку это экономически целесообразно".