"Известия": ВНИИ труда сообщил о снижении неравенства доходов в три раза за 20 лет

По данным газеты, в 2001 году эта разница достигала 40 раз

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Разрыв между доходами самых низкооплачиваемых и самых высокооплачиваемых работников в 2023 году составил 13,1 раза, что в три раза меньше, чем в 2001 году - тогда эта разница достигала 40 раз. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные ВНИИ труда.

В расчетах сравнивали доходы 10% работников с наибольшим заработком и 10% граждан с наименьшим. В 2001 году эта разница достигала 40 раз, в 2005 году - 24,9, в 2017 году - 14, а в 2021 году - 13,5 раза, пояснили изданию в организации.

В институте добавили, что такая тенденция может сохраниться. Работодатели в некоторых сферах вынуждены конкурировать за сотрудников. Им необходимо принимать меры, чтобы удержать имеющихся специалистов на предприятиях. Например, им нужно предлагать более выгодные условия, в том числе повышение зарплаты, пояснили газете во ВНИИ труда. Там уточнили, что самый заметный рост зарплат наблюдается у работников, чьи профессии наиболее востребованы на рынке труда.