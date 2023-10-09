Биржа Гонконга отменила утренние торги из-за тайфуна "Коину"

ГОНКОНГ, 9 октября. /ТАСС/. Гонконгская фондовая биржа не стала проводить утренние торги в связи с действующим в городе штормовым предупреждением из-за тайфуна "Коину" и сильного ливня, обрушившегося на город. Об этом говорится в заявлении на сайте площадки.

Как указывается в документе, утренние торги на рынках ценных бумаг и деривативов отменены из-за действующего в городе уровня Т8 (третий из пяти) штормового предупреждения из-за тайфуна "Коину", а также наивысшего, "черного" штормового предупреждения из-за обрушившегося на город сильного ливня.

Как отмечается в заявлении, если в 12:00 по местному времени (07:00 мск) в городе будет действовать уровень Т8 и выше штормового предупреждения из-за тайфуна, черный уровень штормового предупреждения из-за дождя или любой другой сигнал об экстремальных погодных условиях, все торги в понедельник будут отменены.

Непогода влияет на работу Гонконгской фондовой биржи третий раз с начала осени: 1 сентября торги были полностью отменены из-за обрушившегося на город супертайфуна "Саола". 8 сентября биржа отменила торги из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года.

В четверг "Коину" обрушился на южную часть Тайваня, пересек остров с востока на запад и продолжил движение в сторону Гонконга. На Тайване погиб 1 человек, еще 431 пострадал. В воскресенье "Коину" вызвал в Гонконге сильные ливни и шквалистый ветер. По меньшей мере 25 человек пострадали.