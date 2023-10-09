Собянин рассказал о строительстве новых соцобъектов на севере Москвы

Речь идет об учебно-выставочном комплексе, детских садах, школе, отметил мэр столицы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Учебно-выставочный комплекс, детские сады и другие социальные объекты строят на севере столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Продолжаем развивать социальную инфраструктуру на севере Москвы. На территории РГАУ-МСХА им. Тимирязева построим учебно-выставочный комплекс из четырех павильонов. В составе ЖК "Бусиновский парк" в Западном Дегунине инвестор построит детский сад на 150 мест. У малышей будут спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, помещение для кружков", - написал мэр.

Он отметил, что в районе Ховрино завершается строительство учебного корпуса для 8-11-х классов школы №1474 и школы с детским садом на улице Фестивальной. В районе Аэропорт открыли учебный корпус для младших классов с дошкольным отделением на улице Константина Симонова. "В нем есть залы для занятий музыкой, театральным мастерством, спортом и библиотека", - добавил Собянин.