Запасы газа в Европе продолжают расти

Украинский транзит составляет 40,1 млн куб. м

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Общие запасы газа в ЕС приближаются к 97%, а поступления СПГ упали до минимума почти за два года. При этом абсолютный рекорд заполненности европейских ПХГ может быть превышен уже к середине октября. Газ на бирже в Европе торгуется около $415 за 1 тыс. куб. м, несмотря на резко возросшую среднюю долю ветрогенерации. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,1 млн куб. м на 9 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки составил 40,3 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 7 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 25 млн куб. м в сутки. В то же время закачка составляла 213 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 96,87% (на 8,34 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 106,52 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Абсолютный максимум заполненности ПХГ ЕС наблюдался 28 октября 2019 года - 97,86%. При благоприятном стечении обстоятельств для Евросоюза этот рекорд может быть побит уже к середине октября.

Температуры в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе будут колебаться: теплые дни будут чередоваться с относительно прохладными. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре резко выросла до 19%.

Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы заметно снизились и находятся на минимуме с февраля 2022 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены всего на 41% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составляла $417 за 1 тыс. куб. м, а в октябре - $412.