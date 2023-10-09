В ВТБ подсчитали, что 6 из 10 новых автокредитов россияне берут на покупку китайских машин

По данным кредитной организации, средний размер займа по итогам сентября составил около 1,9 млн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Доля китайских брендов в выдачах автокредитов в сентябре превысила 60%, свидетельствует статистика ВТБ. При этом средний размер кредита на автомобиль по итогам минувшего месяца составил около 1,9 млн рублей, что примерно на 147 тыс. рублей больше показателя января, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Россияне все активней пересаживаются на машины производства КНР. По данным ВТБ, с начала года спрос автозаемщиков на такие транспортные средства вырос в 2,5 раза: в сентябре уже 6 из 10 кредитов на новые машины приходились на китайские бренды. По прогнозам банка, в IV квартале интерес к авто из КНР усилится, и к концу 2023 года их доля может занять 70% от общего количества сделок", - указали в банке.

В пресс-службе уточнили, что с начала года банк выдал около 16,7 тыс. автокредитов на покупку китайских машин. "Общая сумма сделок составила более 30 млрд рублей, что почти в шесть раз превышает результат за аналогичный период 2022 года", - добавили в банке. Средний размер автокредита по итогам сентября составил около 1,9 млн рублей, что примерно на 147 тыс. рублей больше показателя января. Наиболее популярной маркой китайского автопрома является Omoda - на этот бренд приходится более трети сделок в ВТБ. На втором месте - Changan с долей 28%. На третьем - Haval, который в сентябре приобрел примерно каждый 10-й клиент ВТБ.

По словам начальника управления "Автокредитование" ВТБ Алексея Бочарникова, еще в январе в структуре выдач автокредитов ВТБ отечественные бренды занимали около 61%, китайские - примерно четверть. "В сентябре они фактически поменялись местами. Все более привлекательными для массового сегмента машины из КНР делает наличие гарантийных обязательств, отсутствие перебоев поставок запчастей и расширение модельного ряда - если в прошлом году на рынке были представлены практически одни кроссоверы, то в этом появилось уже несколько седанов", - добавил он, комментируя ТАСС ситуацию на рынке автокредитования.

ВТБ считается лидером российского рынка автокредитования. Так, за девять месяцев 2023 года банк выдал более 110 тыс. кредитов на покупку машин общей суммой 139,6 млрд рублей. По объему это более чем в два раза превышает результат за весь 2022 год и на 30% - 2021 год. По итогам сентября доля банка на рынке автокредитования составила 16,4%.