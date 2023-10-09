9 октября, 07:01,
обновлено 9 октября, 07:41

Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

К 10:04 мск индекс Мосбиржи рос на 0,82%, индекс РТС - на 0,67%

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

К 10:28 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 3 177,29 пункта (+1,03%), индекс РТС находился на уровне 990,5 пункта (+0,34%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 166,21 пункта (+0,68%), а долларовый индекс РТС рос на 0,61% до 993,12 пункта.

К 10:28 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,65%, до 101,06 рубля, евро находится на отметке в 106,48 рубля (+0,67%). Курс юаня прибавлял 0,98% и находился на уровне 13,85 рубля. 

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