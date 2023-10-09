В ОПЕК прогнозируют рост спроса на нефть в мире до 116 млн б/с к 2045 году

По мнению организации, среди стран, не входящих в ОЭСР, наибольший рост спроса на нефть обеспечат Индия, Китай, другие азиатские страны, а также африканские и ближневосточные страны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть может вырасти к 2045 году на 16 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с уровнем 2022 года, до 116 млн б/с, говорится в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

В прошлогоднем прогнозе организация ожидала роста спроса на нефть к 2045 году на 13 млн б/с по сравнению с 2021 годом, до 110 млн б/с.

ОПЕК также прогнозирует, что в 2028 году спрос на нефть в мире увеличится на 10,6 млн б/с к 2022 году, до 110,2 млн б/с. В странах ОЭСР к этому периоду ожидается рост спроса на 0,5 млн б/с, в то время как в странах, не входящих в ОЭСР, - на 10,6 млн б/с.

При этом к 2045 году в не входящих в ОЭСР странах спрос на нефть увеличится на 26 млн б/с, а в странах ОЭСР прогнозируется сокращение на 9,3 млн б/с.

Среди стран, не входящих в ОЭСР, наибольший рост спроса на нефть обеспечат Индия, Китай, другие азиатские страны, а также африканские и ближневосточные страны. Так, к 2045 году в Индии спрос на нефть вырастет на 6,6 млн б/с, в Китае - на 4 млн б/с, в других азиатских странах - на 4,6 млн б/с, в Африке - на 3,8 млн б/с, на Ближнем Востоке - на 3,6 млн б/с.

Со стороны секторов экономики наибольший рост спроса ожидается в дорожном транспорте, авиации и нефтехимии - на 4,6 млн б/с, 4,3 млн б/с и на 4,1 млн б/с соответственно.