Кабмин дополнительно выделит 1,2 млрд рублей на развитие искусственного интеллекта

Большая часть средств пойдет на гранты малым предприятиям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит в этом году почти 1,2 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта, большая часть средств пойдет на гранты малым предприятиям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"На поддержку этой индустрии (искусственного интеллекта - прим. ТАСС) в текущем году мы дополнительно выделим почти 1,2 млрд рублей. И большая часть, около 800 млн рублей, предусмотрена именно на гранты малым предприятиям - разработчикам продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта", - сказал глава кабмина. По его словам, в этом году помощь должны получить не менее 16 компаний, которые смогут использовать эти средства на внедрение своих решений.

Еще около 250 млрд рублей пойдет на формирование и актуализацию наборов данных, востребованных в коммерческом обороте, из государственных систем, а также инфраструктуры доступа к ним. "Такие дата-сеты способны стать основой машинного обучения для организаций ключевых отраслей экономики и способствовать их цифровой трансформации, потому что этим организациям надо опираться на качественные и доступные данные", - сказал Мишустин.

Также запланировано финансирование второй волны исследовательских центров в области искусственного интеллекта. "Все это создает дополнительные возможности для запуска новых перспективных отечественных решений в столь значимом секторе, что особенно важно в условиях внешнего давления и для достижения технологической независимости", - подчеркнул премьер.

Мишустин поручил своим заместителям держать на личном контроле работу по развитию высокотехнологичных направлений.