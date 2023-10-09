9 октября, 09:18,
обновлено 9 октября, 09:31

Источник сообщил о получении Турцией от Германии запроса на покупку газа

По словам собеседника агентства, он находится в процессе обсуждения

АНКАРА, 9 октября. /ТАСС/. Турция получила от Германии запрос на поставку природного газа, он в процессе обсуждения. Об этом ТАСС сообщил источник в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

"Да, со стороны Германии в наш адрес был такой запрос. Но решения по нему пока нет. Продолжается работа и обсуждение", - сообщили в ведомстве.

Ранее газета Aksam сообщила, что Германия ведет поиск источников для импорта газа. В связи с этим она контактирует и с Турцией, у которой хочет импортировать топливо. Издание Yeni Safak в свою очередь пишет, что и другие страны Центральной Европы, как ожидается, также могут в скором времени обратиться к Турции с запросами о покупке газа. Это связано с необходимостью диверсификации источников и гарантированием поступления газа в зимний период. 

Теги:
ТурцияГермания
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