СМИ: в Словакии нашли месторождение газа, способное обеспечить 10% ежегодного потребления

По данным газеты Pravda, там планируется реализовать 14 проектов

БРАТИСЛАВА, 9 октября. /ТАСС/. Месторождение газа найдено у города Трнава на западе Словакии, его объем соответствует примерно 10% ежегодного потребления этого вида энергетического сырья в республике. Об этом в интервью словацкой газете Pravda сообщил представитель руководства занимающейся разработкой месторождений нефти и газа компании Nafta Йозеф Левоча.

"У города Трнава мы нашли месторождение газа, объем которого соответствует примерно 10% ежегодного потребления [газа в Словакии]. Там мы планируем реализовать 14 проектов, но пока не можем приступить к ним, - отметил Левоча. - Нашу работу заблокировали действия местных [экологических] активистов".

Компания первоначально планировала начать разработку месторождения в 2019 году, но работы были сразу же свернуты из-за негативного отношения к этой перспективе местных жителей. "С 2019 года мы не занимаемся ничем иным, как исследованием влияния [добычи газа] на окружающую среду и участием в судебных процессах", - сказал он. Ежегодное потребление газа в Словакии, согласно СМИ, составляет около 5 млрд куб. м.

Nafta специализируется и на добыче нефти. С 1913 года незначительные ее объемы добываются в Загорской низменности на западе Словакии. Они практически полностью используются для нужд национальной фармацевтической промышленности. Кроме того, там, по словам Левочи, находятся ограниченные запасы газа. Подобная ситуация с залежами природного энергетического сырья, как отметил он, наблюдается на востоке Словакии, где их добыча ведется с 1966 года.

Компания развивает свою деятельность на Украине. Речь пока идет, главным образом, о граничащих со Словакией западных регионах этой страны, где, по словам Левочи, имеются небольшие запасы природного энергосырья. Между тем, значительные перспективы для компании открываются на востоке Украины. Там в консорциуме с EP Power Europe она планирует разработку более крупных месторождений.