На Ставрополье разработают программу поддержки креативных индустрий

По данным Минэкономразвития края, вклад креативных индустрий в экономику региона превышает 5%

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработают меры поддержки креативной экономики. Объединит работу Корпорация развития региона, сообщил ТАСС глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

"Ставропольский край приступил к разработке мер поддержки креативных индустрий. Поручил региональному Фонду микрофинансирования разработать льготную программу поддержки этого направления. Мероприятия по поддержке уже предлагает центр "Мой бизнес". Вместе с Корпорацией развития Ставропольского края они объединят усилия, чтобы представителям сферы креативных индустрий было выгодно работать официально", - сказал он.

В своем Telegram-канале Полюбин отметил, что Минэк региона совместно с краевой Корпорацией развития также подготовит концепцию развития креативных индустрий на Ставрополье до 2030 года. По данным министерства, вклад креативных индустрий в экономику региона превышает 5% - около 4 млрд рублей.

"Креативная экономика - это гораздо шире, чем работа с дизайнерами или художниками. Сегодня она объединяет порядка 40 отраслей экономики, и список постоянно пополняется. Для нас это возможность создать бренд Ставрополья, продвигать его для повышения конкурентоспособности любого товара или услуги, тем самым эффективно влиять на имидж региона", - написал министр.

Для объединения представителей креативных индустрий в регионе организованы форумы и фестивали. В сентябре 2023 года прошел фестиваль дизайна "Феродиз", планируется проведение первого в регионе фестиваля креативных сообществ "Кругрук". Он станет площадкой для создания и продвижения брендов муниципальных округов. В октябре 2023 года в крупнейшем экспоцентре региона "Минводы экспо" запланировано проведение форума по развитию креативной экономики.