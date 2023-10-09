9 октября, 11:45

Reuters: фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит $40 млн на разработку вакцин в Африке

По данным агентства, бельгийской компании Quantoom Biosciences выделят $20 млн для продвижения этой технологии в африканских странах

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит $40 млн на внедрение мРНК-вакцин от различных заболеваний в Африке. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, бельгийской компании Quantoom Biosciences, создателю платформы по производству мРНК-вакцин, будет выделено $20 млн для продвижения этой технологии в африканских странах. Институт Пастера в Сенегале и Институт Биовак в ЮАР получат по $5 млн на приобретение разработки. Еще $10 млн будут направлены другим производителям вакцин, которые захотят использовать технологию.

Платформа по производству мРНК была профинансирована фондом Билла и Мелинды Гейтс в 2016 году. Она позволяет производить партии мРНК дешевле и эффективнее в больших масштабах. В настоящее время южноафриканская компания Afrigen Biologics уже использует эту технологию для разработки вакцин против лихорадки Рифт-Валли и гонореи. Ранее в 2022 году они создали первую в Африке мРНК-вакцину от COVID-19. 

Теги:
ВеликобританияГейтс, Билл
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