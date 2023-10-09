Российский экспортный центр может поддержать 17 проектов по сотрудничеству с Минском

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила, что центр прежде всего оказывает непосредственную поддержку российскому несырьевому неэнергетическому экспорту в Белоруссию

МИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) может поддержать 17 инвестиционных проектов для развития сотрудничества Белоруссии и России. Об этом заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы рады, что ряд знаковых проектов с нашим финансовым участием уже реализован в Беларуси, таких как модернизация "Гродно Азот". Но мы сейчас обсуждаем 17 новых инвестиционных проектов, интересных для кооперационного сотрудничества наших стран, в которых мы также можем быть полезными с точки зрения применения всех наших ресурсов", - цитирует ее агентство БелТА. По ее словам, участие в больших для Белоруссии инвестиционных проектах, которые идут с помощью льготного финансирования, - это одно из направлений сотрудничества.

Никишина отметила, что РЭЦ прежде всего оказывает непосредственную поддержку российскому несырьевому неэнергетическому экспорту в Белоруссию. "За 10 лет сотрудничества в этом направлении в Беларусь с помощью таких мер поддержки было поставлено российского экспорта на более чем $9 млрд", - уточнила она. Также у РЭЦ с 2022 года появилось направление, связанное с расширением "мандата на поддержку импорта". "Это уже оказание помощи белорусским компаниям, которые готовы предложить комплектующие, оборудование для российских предприятий, которые создаются сейчас в целях импортозамещения и имеют экспортный потенциал", - сказала она.