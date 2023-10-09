Reuters: профсоюзы продолжат забастовки на СПГ-заводах Chevron в Австралии

По данным агентства, причиной продолжения акций стали неудачные переговоры по вопросам увеличения оплаты труда

СИДНЕЙ, 9 октября. /ТАСС/. Работники двух предприятий Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) в штате Западная Австралия возобновят забастовки со следующей недели. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя профсоюзных организаций.

По его информации, забастовки коснутся предприятий Chevron в Горгоне и Уитстоне, на долю которых приходится около 6% мирового производства СПГ. Причиной продолжения акций стали неудачные переговоры между представителями компании Chevron и профсоюзами по вопросам увеличения оплаты труда. Уведомление о начале забастовки в течение семи дней было подано анонимным представителем двух профсоюзных организаций, указывает Reuters.

В сентябре агентство сообщало, что работники этих предприятий приняли решение прекратить забастовки после того, как им удалось достичь соглашения с представителями компании. Тогда обе стороны приняли условия сделки, предложенные австралийской Арбитражной комиссией по труду. Отмечалось, что работникам предприятий в Уитстоне и Горгоне удалось добиться "существенных улучшений" в вопросах оплаты, гарантий занятости и перевода на другие рабочие места. Забастовка работников двух СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron началась 8 сентября. По данным газеты Australian Financial Review, два СПГ-завода Chevron в Горгоне и Уитстоне на северо-западе континента ежегодно производят около 24,5 млн тонн сжиженного природного газа. Действия австралийских рабочих привели к скачку цен на газ в Европе на 8%.

Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского Министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.