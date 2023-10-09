Минэнерго сообщило об отправке на внутренний рынок не менее 50% от производства дизеля

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что Россия таким образом нарастила поставки дизельного топлива на экспорт

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия нарастила поставки дизельного топлива на экспорт таким образом, чтобы не менее 50% от производства шло на рынок РФ. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Отвечая на вопрос, в каком объеме возобновился экспорт дизтоплива от всего производства в России, он сказал: "В оптимальном объеме, который уже озвучивали, исходя из цели поставлять на внутренний рынок не менее 50% производства".

6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс РФ и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что эта мера будет работать до конца 2023 года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина 5-го класса на биржевых торгах с 13% до 15%, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, следует из постановления кабмина (то есть с 6 ноября).