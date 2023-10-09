Минэнерго допустило изменение индикативных цен в формуле демпфера

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что эти цены индексируются ежегодно

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики допустило, что в дальнейшем индикативные цены в формуле демпфера (в том числе точки отсечения) могут быть изменены. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Они ежегодно индексируются. Вопрос их дальнейшего изменения нужно смотреть в динамике, так как обстоятельства, которые влияют в том числе и на цены, могут измениться. В целом же изменения [индикативных цен] возможны", - сказал он.

Российские власти решили внести поправки в налоговый кодекс и вернуть с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.

До этого нефтяники получали демпфер, если поставляли топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки.

При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.