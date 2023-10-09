АТОР: около 150 россиян решили аннулировать или перенести туры в Израиль

В АТОР подчеркнули, что у туроператоров не должно возникнуть сложностей с полным возвратом средств, поскольку количество туристов по сравнению с массовыми направлениями незначительно

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Около 150 граждан РФ приняли решение об аннулировании туров в Израиль, либо принимают решение об их переносе по соображениям безопасности на фоне ситуации в стране, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Россияне, которые должны были лететь на отдых в Израиль, корректируют свои планы по соображениям безопасности. Туроператоры находятся с ними на связи и предлагают варианты. Одни туристы принимают решение аннулировать поездки, сдвигают даты туров, другие - ждут. Общее количество таких туристов - всего около 150 человек или немногим больше", - говорится в сообщении.

В настоящее время средняя стоимость приобретенных туров находится на уровне 250-300 тыс. руб. на две персоны, отмечают в ассоциации. При этом никаких сложностей с полным возвратом денежных средств за туры клиентам, которые аннулирует туры, у туроператоров с большой долей вероятности не возникнет, поскольку количество таких туристов по сравнению с массовыми направлениями незначительно, подчеркнули в АТОР.

В АТОР напомнили, что 8 октября Минэкономразвития выпустило обращение к российским гражданам, в котором министерство рекомендовало первым воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до стабилизации ситуации в стране, и туроператорам с просьбой приостановить продвижение и реализацию турпродукта, а также отдельных туруслуг в Израиле.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.