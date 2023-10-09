"Герофарм" сможет ежегодно выпускать около 5 млн упаковок аналога "Оземпика"

Первая поставка препарата "Семавик" составит порядка 250-300 тыс. упаковок, сообщил гендиректор компании Петр Родионов

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" сможет ежегодно производить около 5 млн упаковок препарата от диабета "Семавик", который является аналогом датского препарата от диабета "Оземпик", сообщил ТАСС генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов в кулуарах форума "Биотехмед".

"Первая поставка у нас будет порядка 250-300 тыс. упаковок одномоментно, как только мы получим разрешение. Это сопоставимо со всем объемом, который был поставлен в 2023 году. А вообще, мы думаем, что спрос, потребность гораздо больше. Мы можем производить порядка 5 млн упаковок в год, если не конфликтовать в производственной программе с другими продуктами, которые будут разливаться на этой же линии", - сказал он.

Ранее в России был зарегистрирован аналог датского препарата от диабета "Оземпик" - "Семавик" от компании "Герофарм". В компании подчеркнули, что после получения регистрационного удостоверения необходимо получение принудительного лицензирования. Это обусловлено тем, что Novo Nordisk все еще имеет патент на молекулу, который действует до 2035 года.

Глава "Герофарм" рассказал, что компания обратилась в правительство РФ с просьбой выдать ей принудительную лицензию на лекарство."Препарат входит в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших препаратов - прим. ТАСС), он высоко востребован среди пациентов. Мы считаем, что основания для выдачи принудительной лицензии есть", - отметил он.

Родионов подчеркнул, что "Герофарм" пыталась выйти на переговоры с Novo Nordisk, чтобы получить права на препарат, но ответа не последовало. "Мы все шаги предприняли, чтобы договориться. Мы готовы были платить роялти, получить права и продавать на территории России этот продукт", - объяснил он.