9 октября, 15:18

Путин поручил повысить уровень роботизации в государственных корпорациях

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству установить обязательные требования по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях и компаниях с госучастием, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 22 августа 2023 года.

"Принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях, компаниях с государственным участием и в их аффилированных организациях", - говорится в перечне. Это поручение должно быть выполнено к 1 марта 2024 года. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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