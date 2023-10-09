Путин поручил повысить уровень роботизации в государственных корпорациях

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству установить обязательные требования по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях и компаниях с госучастием, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 22 августа 2023 года.

"Принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях, компаниях с государственным участием и в их аффилированных организациях", - говорится в перечне. Это поручение должно быть выполнено к 1 марта 2024 года.