Авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы в Израиль из Минвод и Сочи по расписанию

В случае отмены рейса будет выполнен вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" сохранила авиасообщение с Тель-Авивом, несмотря на эскалацию ситуации в Израиле. Рейсы в столицу Израиля выполняются по расписанию из аэропортов Минеральных Вод и Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы в Тель-Авив из Минеральных Вод и Сочи. 9 октября изменено время выполнения рейса А4551/552 Минеральные Воды - Тель-Авив - Минеральные Воды, рейс выполняется. Ближайшие рейсы в Тель-Авив из Минеральных Вод, согласно расписанию, запланированы на вторник, пятницу, субботу и воскресенье, из Сочи - на среду, пятницу и субботу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае отмены рейса будет выполнен вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета. Если рейс не был отменен, добровольный возврат денежных средств может быть оформлен по условиям применения тарифа авиабилета.

Как ранее сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов, техническая возможность улететь из Израиля сохраняется для граждан РФ, хотя в работе аэропорта Бен-Гурион есть ограничения.

7 октября после обстрела Израиля со стороны сектора Газа группа боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникла на территорию еврейского государства. По последним данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 600 погибли, почти 3 тыс. ранены, израильтян - около 800 погибли, более 2 тыс. ранены. Без вести пропали четыре россиянина.

ХАМАС называет свою вылазку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и скором начале операции "Железные мечи". Столкновения продолжаются и на Западном берегу реки Иордан, идет взаимный артобстрел на границе с Ливаном. Минобороны Израиля объявило о намерении полной блокады сектора Газа.