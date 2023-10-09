Комитет Думы одобрил расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 11 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть, установленной на уровне $60 за баррель. Документ является бюджетообразующим и был внесен в Госдуму правительством РФ одновременно с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 11 октября.

При этом, согласно тексту документа, соответствующая базовая цена на нефть подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2027 года (на уровне валютной инфляции).

Определение базовых нефтегазовых доходов также предлагается из базовой цены на природный газ, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, следует из документа. Базовая экспортная цена на природный газ принимается на уровне среднегодовой - $250 за 1 тыс. куб. м, которая с 2027 года ежегодно индексируется на 2%.

Базовые цены экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 устанавливаются как значения среднегодовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, рассчитанные исходя из фактических (прогнозных) цен на автомобильный бензин Аи-92 класса 5 1253904-У4-2023 (2.0) и дизельное топливо класса 5, умноженных на соотношение базовой и фактической (прогнозной) цен на нефть.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что по смягченному бюджетному правилу отсечка рассчитывается в 2023 году не от стоимости нефти, а от нефтегазовых доходов. Как он отмечал, планка составляет 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов, при этом из них 900 млрд рублей направляется в ФНБ.

Другие нормы законопроекта

Как сообщил на заседании комитета замминистра финансов Алексей Лавров, прежде всего предлагается продление на следующий год действующих временных норм, а также ряд новаций, которые вытекают из специфики нынешнего периода. В частности, на постоянной основе закрепляется практика, дающая право организациям размещать средства на счетах Федерального казначейства в виде депозита, что, "с одной стороны, обеспечивает их сохранность, а с другой стороны - дополнительную ликвидность федерального бюджета", указал Лавров. По его словам, речь в этой норме идет об Агентстве по страхованию вкладов.

Предлагается дать право правительству предоставлять бюджетный кредит государственным внебюджетным фондам. Это связано с текущей ситуацией, когда есть определенные риски поступления в фонды средств с единого налогового счета, пояснил замминистра.

Также предлагается предоставить правительству право зачислять в доходы федерального бюджета остатки на едином налоговом счете в размере, превышающем 300 млрд рублей. Эта мера также позволит обеспечивать ликвидность бюджета, указал Лавров. Кроме того, предполагается увеличить объем резервного фонда, в том числе в случае поступления дополнительных ненефтегазовых доходов, и продление на 2026 год действующих нормативов распределения акцизов на ГСМ.