Минсельхоз сообщил о росте сбора овощей открытого грунта в России в 2023 году на 23,2%

Российские аграрии на 12 октября собрали 3,8 млн тонн таких овощей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские аграрии на 12 октября 2023 года собрали 3,8 млн тонн овощей открытого грунта, что на 23,2% выше уровня прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз России.

"В России увеличился сбор овощей "борщевого набора" и картофеля. На сегодняшний день аграриями собрано 3,8 млн тонн овощей открытого грунта, что на 23,2% выше уровня прошлого года", - говорится в сообщении.

Так, аграрии собрали 440 тыс. тонн капусты, 255 тыс. тонн свеклы, 823 тыс. тонн лука, 422 тыс. тонн моркови. Также на 34,5% выросло производство картофеля - до 6,6 млн тонн.

Минсельхоз отметил, что темпы производства тепличных овощей также выше прошлогодних. В защищенном грунте собрано около 1,2 млн тонн продукции, что на 1,6% выше уровня прошлого года, в том числе 644 тыс. тонн огурцов и 512 тыс. тонн томатов.

"Овощеводство открытого и закрытого грунта активно стимулируется государством. Для предприятий тепличной отрасли, в частности, предусмотрены льготные инвестиционные кредиты, поддержка на производство тонны продукции с применением технологии досвечивания. Кроме того, с этого года стартовал федеральный проект, который предусматривает мероприятия, направленные на увеличение производства овощей и картофеля, а также строительство современных овощехранилищ", - сообщили в министерстве.